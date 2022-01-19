ru ua
Ср, 19 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Блінкен вже провів переговори з Зеленським і почав зустріч з Кулебою

Новость на русском →
Київ, Середа 19 січня 2022 15:22
Блінкен вже провів переговори з Зеленським і почав зустріч з Кулебою Фото: Володимир Зеленський і Ентоні Блінкен (twitter.com/ZelenskyyUa)
Автор: Ілона Свиридова

Державний секретар США Ентоні Блінкен в рамках робочого візиту до України вже зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Зараз почалися переговори з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Зеленського.

"Завершили переговори з держсекретарем Блінкеном. Ціную особисту залученість до процесу деескалації ситуації навколо України. Вдячний за дієву політичну і підтримку безпеки США. Розраховую на посилення економічної та фінансової взаємодії. Переконаний, що жодного рішення про Україну без України не буде", - зазначив президент.

Водночас МЗС України у Facebook повідомило про зустріч Блінкена з Кулебою.

"Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та державний секретар США Ентоні Блінкен розпочали зустріч у форматі тет-а-тет", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, глави української та американської дипломатій сьогодні обговорять широкий спектр питань стратегічного партнерства в різних сферах.

Нагадаємо, сьогодні Блінкен на зустрічі зі співробітниками посольства США в Києві заявив, що вторгнення Росії до України може початися в дуже короткі терміни.

Водночас він підкреслив, що США воліли б вирішити ситуацію навколо України мирним шляхом.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Дмитро Кулеба Ентоні Блінкен
NEWS
Єрмак: зустріч нормандських радників може пройти до кінця січня
Єрмак: зустріч нормандських радників може пройти до кінця січня
DAILY
Кібератака на Україну. Навіщо хакери "поклали" держсайти та чого чекати далі
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Кібератака на Україну. Навіщо хакери "поклали" держсайти та чого чекати далі