Блінкен вже провів переговори з Зеленським і почав зустріч з Кулебою
Державний секретар США Ентоні Блінкен в рамках робочого візиту до України вже зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Зараз почалися переговори з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Зеленського.
"Завершили переговори з держсекретарем Блінкеном. Ціную особисту залученість до процесу деескалації ситуації навколо України. Вдячний за дієву політичну і підтримку безпеки США. Розраховую на посилення економічної та фінансової взаємодії. Переконаний, що жодного рішення про Україну без України не буде", - зазначив президент.
Водночас МЗС України у Facebook повідомило про зустріч Блінкена з Кулебою.
"Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та державний секретар США Ентоні Блінкен розпочали зустріч у форматі тет-а-тет", - йдеться у повідомленні.
Як відомо, глави української та американської дипломатій сьогодні обговорять широкий спектр питань стратегічного партнерства в різних сферах.
Нагадаємо, сьогодні Блінкен на зустрічі зі співробітниками посольства США в Києві заявив, що вторгнення Росії до України може початися в дуже короткі терміни.
Водночас він підкреслив, що США воліли б вирішити ситуацію навколо України мирним шляхом.