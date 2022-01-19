Блінкен вже провів переговори з Зеленським і почав зустріч з Кулебою

Державний секретар США Ентоні Блінкен в рамках робочого візиту до України вже зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Зараз почалися переговори з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Зеленського.

"Завершили переговори з держсекретарем Блінкеном. Ціную особисту залученість до процесу деескалації ситуації навколо України. Вдячний за дієву політичну і підтримку безпеки США. Розраховую на посилення економічної та фінансової взаємодії. Переконаний, що жодного рішення про Україну без України не буде", - зазначив президент.

Водночас МЗС України у Facebook повідомило про зустріч Блінкена з Кулебою.

"Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та державний секретар США Ентоні Блінкен розпочали зустріч у форматі тет-а-тет", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, глави української та американської дипломатій сьогодні обговорять широкий спектр питань стратегічного партнерства в різних сферах.