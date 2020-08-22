Зеленський про Білорусі: треба знайти спокійний формат діалогу, а не кийками

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Білорусь повинна знайти спокійний формат діалогу, щоб вийти зі складного становища в країні.

Про це він заявив в інтерв'ю "Україна 24".

"найголовніше - це відносини між народами, головніше, ніж відносини між правлінням. Треба знайти спокійний формат діалогу, не кийками, вибачте. Треба знайти формат діалогу і вийти з того складного становища в Білорусі", - сказав Зеленський.

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