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Рада ЄС схвалила виділення додаткових 500 млн євро на озброєння для України

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Брюссель, Середа 13 квітня 2022 16:33
Рада ЄС схвалила виділення додаткових 500 млн євро на озброєння для України Фото: допомога ЄС Україні зброєю досягла 1,5 млрд євро (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Рада ЄС схвалила виділення Україні 500 млн євро з Європейського фонду миру (EPF). Таким чином, ЄС виділив в цілому 1,5 млрд євро на підтримку поставок військової техніки для Збройних сил України державами-членами ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Ради ЄС.

"Наступні тижні будуть вирішальними. Оскільки Росія готується до наступу на схід України, вкрай важливо, щоб ми продовжували і нарощували нашу військову підтримку Україні для захисту її території і населення і запобігання подальших страждань", - сказав Жозеп Боррель, верховний представник із закордонних справ і політики безпеки

Узгоджені заходи фінансуватимуть як надання техніки, так і постачання ЗСУ державами-членами ЄС, включаючи засоби індивідуального захисту, аптечки і паливо, а також військову техніку, призначену для оборонних цілей. Термін дії заходів допомоги також продовжується на 24 місяці.

Попередні заходи допомоги були узгоджені 28 лютого та 23 березня 2022 року.

Раніше глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Україна переможе Росію на полі бою і цьому сприятимуть додаткові поставки зброї з ЄС.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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