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Две области. В разведке сказали, где будут проходить решающие бои

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Донбасс, Воскресенье 22 января 2023 10:26
Две области. В разведке сказали, где будут проходить решающие бои Фото: представитель ГУР МО Вадим Скибицкий (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Главное поле боя, где будут проходить решающие и тяжелые бои, будет сосредоточено в двух областях. Донецкой и Луганской, которые россияне пытаются полностью оккупировать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова представителя Главного управления разведки Минобороны Вадима Скибицкого в интервью Delfi.ee.

"Наша оценка проста: основная активность российской армии будет разворачиваться на Донецком и Луганском направлениях. Они не смогли выполнить свою главную задачу, с которой начинали так называемую "специальную военную операцию" - полную оккупацию Донецкой и Луганской областей. Приблизительно в феврале-марте будут бои за эти области, россияне постараются взять под свой контроль Купянск, Сватово, Кременную в направлении Харьковской области", - рассказал Скибицкий.

Он подчеркнул, что главное поле боя будет на Донбассе, это подтверждают бои за Бахмут и Соледар.

Напомним, также представитель ГУР МО рассказал, когда наступит решающий момент в войне.

Детальнее об этом читайте в материале РБК-Украина "Чего ждать от войны с Россией в 2023 году и от чего будет зависеть победа Украины".

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Луганск Донбасс Донецкая область Главное управление разведки Война России против Украины
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Две области. В разведке сказали, где будут проходить решающие бои
Две области. В разведке сказали, где будут проходить решающие бои
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