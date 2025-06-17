Зеленский об атаке РФ: один из самых страшных ударов по Киеву, враг запустил более 470 целей

"Регулярные доклады министра внутренних дел Клименко и военных командующих по ситуации после массированного российского удара. Более 440 дронов и 32 ракеты. Один из самых страшных ударов по Киеву. Также в течение ночи были атакованы Одесса, Запорожье, Черниговская, Житомирская, Кировоградская, Николаевская и Киевская области", - отметил Зеленский.

По его словам, сейчас в Киеве пытаются достать людей из-под завалов обычного жилого дома.

"Сколько их, сейчас непонятно. Россияне разрушили целый подъезд. В целом повреждены дома в восьми районах Киева. До сих пор продолжаются работы после удара по Одессе, спасатели работают на всех местах прилетов. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь, известно о 75 раненых людях. По состоянию на это время 15 погибших людей. Мои соболезнования родным и близким", - добавил он.

Президент Украины также отметил, что такие атаки - чистой воды терроризм. И весь мир, США и Европа наконец должны отреагировать так, как цивилизованное общество реагирует на террористов.

"Путин это делает исключительно потому, что может себе позволить продолжать войну. Он хочет войны и в дальнейшем. Плохо, когда сильные мира сего закрывают на это глаза. Контактируем со всеми партнерами на всех возможных уровнях, чтобы был надлежащий ответ. Это террористы должны чувствовать боль, а не нормальные, мирные люди", - добавил Зеленский.