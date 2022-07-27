Зеленський про Антонівський міст: буде відбудований, але вже Україною

Як відомо, сьогодні вночі українські військові завдали ударів по Антонівському мосту, який сполучає Херсон з лівим берегом Херсонської області. Міст поки не був зруйнований, але зазнав серйозних ушкоджень.

"Щодо Антонівського мосту в Херсоні та інших переправ в області. Звичайно, всі вони будуть відбудовані, але вже нами. Робимо все для того, щоб в окупантів не залишалося жодних логістичних можливостей на нашій землі", - сказав глава держави.