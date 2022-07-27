Зеленский про Антоновский мост: будет отстроен, но уже Украиной

Поврежден украинскими военными важный Антоновский мост вблизи Херсона будет отстроен, но властями Украины.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении, сообщает РБК-Украина.
Как известно, сегодня ночью украинские военные нанесли удары по Антоновскому мосту, который соединяет Херсон с левым берегом Херсонской области. Мост пока не был разрушен, но получил серьезные повреждения.
"Что касается Антоновского моста в Херсоне и других переправ в области. Конечно, все они будут отстроены, но уже нами. Делаем все для того, чтобы у оккупантов не оставалось никаких логистических возможностей на нашей земле", - сказал глава государства.
Напомним, в Херсонской ОВА заявляли, что удары ВСУ сделали невозможным движение военной техники оккупантов по Антоновскому мосту.
Все что известно об ударах по Антоновскому мосту - читайте в материале РБК-Украина.
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