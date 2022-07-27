Зеленський про Антонівський міст: буде відбудований, але вже Україною
Пошкоджений українськими військовими важливий Антонівський міст поблизу Херсону буде відбудований, але владою України..
Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні, повідомляє РБК-Україна.
Як відомо, сьогодні вночі українські військові завдали ударів по Антонівському мосту, який сполучає Херсон з лівим берегом Херсонської області. Міст поки не був зруйнований, але зазнав серйозних ушкоджень.
"Щодо Антонівського мосту в Херсоні та інших переправ в області. Звичайно, всі вони будуть відбудовані, але вже нами. Робимо все для того, щоб в окупантів не залишалося жодних логістичних можливостей на нашій землі", - сказав глава держави.
Нагадаємо, в Херсонській ОВА заявляли, що удари ЗСУ унеможливили рух військової техніки окупантів по Антонівському мосту.
Все що відомо про удари по Антонівському мосту - читайте в матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.