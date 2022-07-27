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Зеленський про Антонівський міст: буде відбудований, але вже Україною

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Україна, Середа 27 липня 2022 22:44
Зеленський про Антонівський міст: буде відбудований, але вже Україною Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Пошкоджений українськими військовими важливий Антонівський міст поблизу Херсону буде відбудований, але владою України..

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні, повідомляє РБК-Україна.

Як відомо, сьогодні вночі українські військові завдали ударів по Антонівському мосту, який сполучає Херсон з лівим берегом Херсонської області. Міст поки не був зруйнований, але зазнав серйозних ушкоджень.

"Щодо Антонівського мосту в Херсоні та інших переправ в області. Звичайно, всі вони будуть відбудовані, але вже нами. Робимо все для того, щоб в окупантів не залишалося жодних логістичних можливостей на нашій землі", - сказав глава держави.

Нагадаємо, в Херсонській ОВА заявляли, що удари ЗСУ унеможливили рух військової техніки окупантів по Антонівському мосту.

Все що відомо про удари по Антонівському мосту - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Володимир Зеленський Херсон Херсонская область Війна Росії проти України
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