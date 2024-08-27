Зеленский анонсировал встречу с Байденом

Помощь Украине от США

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину президенты Зеленский и Байден провели несколько встреч как в Украине, так и в Соединенных Штатах. Последний раз лидеры двух стран в июне этого года на полях юбилейного саммита Североатлантического альянса, который состоялся в Вашингтоне.

23 августа президент США Джо Байден провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе беседы американский лидер объявил о новом пакете помощи.

Ранее в пресс-службе Белого дома сообщили, что США все еще ведут переговоры с Украиной по ударам по территории России американским оружием.

А в канун Дня независимости Украины Вашингтон объявил о новом пакете военной помощи ВСУ. В него вошли боеприпасы для артиллерии, систем HIMARS, противотанковое оружие и многое другое. Общая стоимость пакета составляет 125 млн. долларов.

Кроме того, не так давно президент США Джо Байден заявил, что война России против украинского государства закончится тем, что Украина останется свободной и независимой страной.

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