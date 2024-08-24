ua en ru
Сб, 24 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Война закончится тем, что Украина останется свободной страной, - Байден

Суббота 24 августа 2024 21:34
UA EN RU
Война закончится тем, что Украина останется свободной страной, - Байден Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Полномасштабная война России против украинского государства закончится тем, что Украина останется свободной и независимой страной.

Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает РБК Украина со ссылкой на его пост в соцсети Х (бывший Twitter).

Американский лидер подчеркнул, что Украина была свободной в момент начала войны, остается такой сейчас, и будет суверенной в будущем после войны.

"Сегодня, когда народ Украины отмечает свой День независимости, пусть будет ясно: когда началась бессмысленная война России, Украина была свободной страной. Сегодня она по-прежнему свободная страна. И война закончится тем, что Украина останется свободной, суверенной и независимой страной", - говорится в посте Байдена.

Отметим, что вице-президент США и ныне кандидат в президенты от демократов Камала Харрис заявила, что Америка продолжит поддерживать Украину в ее борьбе за свободу против агрессии РФ.

Помощь США Украины

Напомним, что вчера, накануне Дня независимости Украины США объявили о новом пакете военной помощи нашей стране.

В него вошли боеприпасы для артиллерии, систем HIMARS, противотанковое оружие и многое другое. Общая стоимость пакета составляет 125 млн долларов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Джозеф Байден Война в Украине
NEWS
Зеленский: ракета "Паляныця" - это наш способ действовать, пока некоторые партнеры тормозят
Зеленский: ракета "Паляныця" - это наш способ действовать, пока некоторые партнеры тормозят
DAILY
"Мы – нейтральные люди". Как живет Суджа под контролем ВСУ и что там говорят о войне и Путине
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Мы – нейтральные люди". Как живет Суджа под контролем ВСУ и что там говорят о войне и Путине