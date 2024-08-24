Новая помощь США Украине: Пентагон раскрыл содержание пакета
В преддверии Дня независимости Украины, США объявили о новом пакете военной помощи для критических потребностей украинского государства в области безопасности и обороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Пентагона.
Отмечается, что данная помощь предоставит Украине возможности для удовлетворения самых насущных потребностей страны, включая: возможности противовоздушной обороны, боеприпасы для ракетных систем и артиллерии, а также противотанковое оружие.
Полный список, что вошло в новый пакет военной помощи на 125 млн долларов:
- оборудование и боеприпасы для борьбы с беспилотниками (БпЛА);
- боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
- 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы;
- ракеты с трубчатыми пусковыми установками, оптическим слежением и проводным наведением (TOW);
- противотанковые системы Javelin и AT-4;
- высокомобильные многоцелевые колесные машины скорой помощи (HMMWV);
- боеприпасы для стрелкового оружия;
- медицинское оборудование;
- оборудование и боеприпасы для подрыва;
- запасные части, вспомогательное оборудование, услуги, обучение и транспорт.
Данный пакет предоставлен в рамках полномочий президента США по изъятию вооружения из американских складов. Это значит, что помощь в Украину придет гораздо быстрее, чем обычно.
В Пентагоне добавили, что в то время, пока Украина готовится отпраздновать День независимости - США и международная коалиция примерно из 50 союзников и партнеров, по-прежнему привержены поддержке отважных украинских защитников, которые продолжают бороться с агрессией РФ.
Напомним, что 23 августа президент США Джо Байден провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе беседы американский лидер объявил о новом пакете помощи.
Ранее в пресс-службе Белого дома сообщили, что США все еще ведут переговоры с Украиной относительно ударов по территории России американским оружием.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.