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Новая помощь США Украине: Пентагон раскрыл содержание пакета

Суббота 24 августа 2024 00:29
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Новая помощь США Украине: Пентагон раскрыл содержание пакета Фото: глава Пентагона Ллойд Остин (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В преддверии Дня независимости Украины, США объявили о новом пакете военной помощи для критических потребностей украинского государства в области безопасности и обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Пентагона.

Отмечается, что данная помощь предоставит Украине возможности для удовлетворения самых насущных потребностей страны, включая: возможности противовоздушной обороны, боеприпасы для ракетных систем и артиллерии, а также противотанковое оружие.

Полный список, что вошло в новый пакет военной помощи на 125 млн долларов:

  • оборудование и боеприпасы для борьбы с беспилотниками (БпЛА);
  • боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
  • 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы;
  • ракеты с трубчатыми пусковыми установками, оптическим слежением и проводным наведением (TOW);
  • противотанковые системы Javelin и AT-4;
  • высокомобильные многоцелевые колесные машины скорой помощи (HMMWV);
  • боеприпасы для стрелкового оружия;
  • медицинское оборудование;
  • оборудование и боеприпасы для подрыва;
  • запасные части, вспомогательное оборудование, услуги, обучение и транспорт.

Данный пакет предоставлен в рамках полномочий президента США по изъятию вооружения из американских складов. Это значит, что помощь в Украину придет гораздо быстрее, чем обычно.

В Пентагоне добавили, что в то время, пока Украина готовится отпраздновать День независимости - США и международная коалиция примерно из 50 союзников и партнеров, по-прежнему привержены поддержке отважных украинских защитников, которые продолжают бороться с агрессией РФ.

Напомним, что 23 августа президент США Джо Байден провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе беседы американский лидер объявил о новом пакете помощи.

Ранее в пресс-службе Белого дома сообщили, что США все еще ведут переговоры с Украиной относительно ударов по территории России американским оружием.

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