Новая помощь США Украине: Пентагон раскрыл содержание пакета

В преддверии Дня независимости Украины, США объявили о новом пакете военной помощи для критических потребностей украинского государства в области безопасности и обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Пентагона.

Отмечается, что данная помощь предоставит Украине возможности для удовлетворения самых насущных потребностей страны, включая: возможности противовоздушной обороны, боеприпасы для ракетных систем и артиллерии, а также противотанковое оружие.

Полный список, что вошло в новый пакет военной помощи на 125 млн долларов:

оборудование и боеприпасы для борьбы с беспилотниками (БпЛА);

боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);

155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы;

ракеты с трубчатыми пусковыми установками, оптическим слежением и проводным наведением (TOW);

противотанковые системы Javelin и AT-4;

высокомобильные многоцелевые колесные машины скорой помощи (HMMWV);

боеприпасы для стрелкового оружия;

медицинское оборудование;

оборудование и боеприпасы для подрыва;

запасные части, вспомогательное оборудование, услуги, обучение и транспорт.

Данный пакет предоставлен в рамках полномочий президента США по изъятию вооружения из американских складов. Это значит, что помощь в Украину придет гораздо быстрее, чем обычно.

В Пентагоне добавили, что в то время, пока Украина готовится отпраздновать День независимости - США и международная коалиция примерно из 50 союзников и партнеров, по-прежнему привержены поддержке отважных украинских защитников, которые продолжают бороться с агрессией РФ.