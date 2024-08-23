США все еще обсуждают с Украиной вопрос ударов по РФ американским оружием, - Белый дом

США ведут с Украиной переговоры насчет использования американского оружия для ударов по территории России. Пока ограничения остаются неизменными.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джона Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

У Кирби на фоне слухов о применении HIMARS в Курской области попросили прокомментировать, расширили ли США возможность для Украины использовать американское оружие для ударов по России.

Он отметил, что информацию об ударах РСЗО HIMARS по объектах в Курской области подтвердить не может.

"Я могу сказать, что не было никаких изменений в "инструкциях", которые мы давали украинцам о том, где и как они могут использовать американское оружие для самообороны по ту сторону границы", - добавил Кирби.

По его словам, США каждый день ведут диалоги с Украиной о действиях ВСУ на фронте.

Он напомнил, что украинским воинам разрешено использовать американское вооружение для ударов по территории России "для борьбы с непосредственными угрозами".

"Но мы все еще ведем с ними переговоры. Сегодня я не могу говорить о каких-либо политических предпочтениях в ту или иную сторону, и уж тем более не могу сказать о каких-либо новых политических решениях, которые были приняты", - подчеркнул чиновник.