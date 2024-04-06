Зеленский анонсировал отечественное оружие против КАБов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью украинского президента Владимира Зеленского.

Зеленский объяснил, что против российских КАБов срабатывает только один формат защиты, и это ПВО.

"Только один формат срабатывает - системы ПВО. Ты сбиваешь российские носители - и оно несколько десятков раз сработало. Они идут дальше, они это понимают, они делают КАБы, которые работают на большей дистанции. Они сейчас увеличили расстояние, а мы должны увеличивать дальность систем ПВО", - пояснил президент.

В то же время Зеленский сообщил, что Украина уже работает над производством оружия, которое будет противостоять вражеским КАБам.

"Другое оружие против КАБов у нас разрабатывается. Отечественное. Не буду пока говорить какое", - сказал глава государства.