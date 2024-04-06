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Зеленский анонсировал отечественное оружие против КАБов

Украина, Суббота 06 апреля 2024 20:09
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Зеленский анонсировал отечественное оружие против КАБов Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Украина начала разрабатывать отечественное оружие против российских управляемых авиабомб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью украинского президента Владимира Зеленского.

Зеленский объяснил, что против российских КАБов срабатывает только один формат защиты, и это ПВО.

"Только один формат срабатывает - системы ПВО. Ты сбиваешь российские носители - и оно несколько десятков раз сработало. Они идут дальше, они это понимают, они делают КАБы, которые работают на большей дистанции. Они сейчас увеличили расстояние, а мы должны увеличивать дальность систем ПВО", - пояснил президент.

В то же время Зеленский сообщил, что Украина уже работает над производством оружия, которое будет противостоять вражеским КАБам.

"Другое оружие против КАБов у нас разрабатывается. Отечественное. Не буду пока говорить какое", - сказал глава государства.

Производство оружия в Украине

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина должна стать столь сильной и эффективной, чтобы Россия знала, что на каждый ее удар будет ответ, а для этого необходимо усилить производство отечественного оружия.

Отметим, что Украина, в частности, уже производит собственное дальнобойное вооружение. К примеру, специалистам удалось разработать новую версию ракет "Нептун". А недавно стало известно о начале серийного производства дронов, являющихся своеобразным аналогом иранских "Шахедов".

По словам министра по стратегической промышленности Александра Камышина, Украина значительно увеличила производство боеприпасов. К примеру, мин в 42 раза, артснарядов почти в 3 раза.

Кроме того, недавно по решению Кабинета министров в Украине был создан Промышленно-оборонный комитет. К его работе будут привлечены производители оружия, независимые эксперты и специалисты.

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