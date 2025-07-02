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Госспецсвязи завершил работу над "е-баллами": кто теперь распоряжается бонусами

Украина, Среда 02 июля 2025 20:52
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Госспецсвязи завершил работу над "е-баллами": кто теперь распоряжается бонусами Фото: проект "е-баллы" передан Минцифре (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Проект "Армия дронов бонус", известный также как "е-баллы", передан от Госспецсвязи в Минцифры, Минобороны, Агентства оборонных закупок и кластера Brave1.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

С 1 июля 2025 года функционал, который выполняла Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины в рамках проекта "Армия дронов бонус", также известного как "е-баллы", перешел к:

  • Минцифры,
  • Минобороны,
  • Агентству оборонных закупок,
  • оборонному кластеру Brave1.

"Мы в Госспецсвязи совместно с Минцифры, Минобороны и другими партнерами эту систему запускали с нуля. Спроектировали, протестировали, запустили. И доказали: она работает", - отметили в службе.

В то же время, как сообщается, на Госспецсвязь были возложены одни из ключевых ролей: верификация баллов за уничтоженные объекты врага, прием заявок на поставку техники в рамках проекта от воинских частей, заключение контрактов с поставщиками, получение продукции и передача ее защитникам в соответствии с полученными заявками.

"Госспецсвязи успешно выполнила поставленные перед Службой задачи, обеспечив бесперебойную поставку воинским частям техники в рамках проекта "Армия дронов бонус", - добавили в службе.

Что такое "e-баллы"

"Е-баллы" - это электронная система учета достижений военных. Она не просто фиксирует, кто и как работает на фронте, но и помогает:

  • справедливо оценивать вклад каждого,
  • принимать обоснованные решения о ротациях, наградах или повышениях,
  • и главное - распределять ресурсы, в частности дроны, туда, где они реально нужны.

Напомним, что этой весной состоялась конференция Defence Tech Era, которая была посвящена второй годовщине создания оборонного кластера Brave1.

Во время нее вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал о системе начисления "е-баллов" за уничтоженную технику и оккупантов.

Федоров в частности отметил, что благодаря данному проекту украинские военные получают баллы за уничтожение вражеской техники и живой силы, а за эти бонусы могут приобрести необходимое им оружие.

Отметим также, что украинские военные также могут получить вознаграждение за уничтоженную или захваченную вражескую технику. Так, военнослужащим выплачивается вознаграждение в размере от 12 180 до 243 600 гривен в зависимости от вида техники.

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