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Новоизбранный президент Румынии Никушор Дан официально принял присягу

Понедельник 26 мая 2025 13:37
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Новоизбранный президент Румынии Никушор Дан официально принял присягу Фото: Никушор Дан (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Никушор Дан официально стал президентом Румынии. Он принял присягу и произнес свою первую речь, в которой определил основные направления и приоритеты на ближайшие годы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на HotNews.ro.

Во время присяги политик положил руку на Библию и Конституцию.

"Клянусь посвятить все свои силы и умения духовному и материальному процветанию румынского народа, уважать Конституцию и законы страны, защищать демократию, основные права и свободы граждан, суверенитет, независимость, единство и территориальную целостность Румынии. Да поможет мне Бог", - сказал Дан.

В своей речи он заявил, что общество Румынии показало, что оно живое и сильное. По его словам, румынское государство нуждается в фундаментальных изменениях в рамках верховенства права.

"Я приглашаю вас продолжать участвовать со всей социальной силой, которую вы продемонстрировали, чтобы оказать положительное давление на институты румынского государства с целью реформирования. Уверяю вас, что я буду президентом, открытым к голосу общества и партнером общества", - сказал он.

Никушор Дан также назвал своими приоритетами сферу образования, здравоохранения, правосудия, экономики, окружающей среды и внешней политики.

Выборы президента в Румынии

В воскресенье, 18 мая, в Румынии состоялся второй тур переголосования на президентских выборах, который был назначен после аннулирования результатов первого тура Конституционным судом в декабре 2024 года.

После обработки 99,94% бюллетеней, лидером гонки стал Никушор Дан, который получил 53,69% голосов. Его оппонент Симион получил поддержку 46,31% избирателей.

Также накануне объявления итогов, Симион публично отказался признавать результаты и призвал своих сторонников выйти на улицы 19 мая, в понедельник, чтобы "не позволить украсть победу у румынского народа".

Больше деталей о ходе и последствиях переголосования - в материале РБК-Украина.

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