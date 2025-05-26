Новоизбранный президент Румынии Никушор Дан официально принял присягу

Никушор Дан официально стал президентом Румынии. Он принял присягу и произнес свою первую речь, в которой определил основные направления и приоритеты на ближайшие годы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на HotNews.ro .

Во время присяги политик положил руку на Библию и Конституцию.

"Клянусь посвятить все свои силы и умения духовному и материальному процветанию румынского народа, уважать Конституцию и законы страны, защищать демократию, основные права и свободы граждан, суверенитет, независимость, единство и территориальную целостность Румынии. Да поможет мне Бог", - сказал Дан.

В своей речи он заявил, что общество Румынии показало, что оно живое и сильное. По его словам, румынское государство нуждается в фундаментальных изменениях в рамках верховенства права.

"Я приглашаю вас продолжать участвовать со всей социальной силой, которую вы продемонстрировали, чтобы оказать положительное давление на институты румынского государства с целью реформирования. Уверяю вас, что я буду президентом, открытым к голосу общества и партнером общества", - сказал он.

Никушор Дан также назвал своими приоритетами сферу образования, здравоохранения, правосудия, экономики, окружающей среды и внешней политики.