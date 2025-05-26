Новоизбранный президент Румынии Никушор Дан официально принял присягу
Никушор Дан официально стал президентом Румынии. Он принял присягу и произнес свою первую речь, в которой определил основные направления и приоритеты на ближайшие годы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на HotNews.ro.
Во время присяги политик положил руку на Библию и Конституцию.
"Клянусь посвятить все свои силы и умения духовному и материальному процветанию румынского народа, уважать Конституцию и законы страны, защищать демократию, основные права и свободы граждан, суверенитет, независимость, единство и территориальную целостность Румынии. Да поможет мне Бог", - сказал Дан.
В своей речи он заявил, что общество Румынии показало, что оно живое и сильное. По его словам, румынское государство нуждается в фундаментальных изменениях в рамках верховенства права.
"Я приглашаю вас продолжать участвовать со всей социальной силой, которую вы продемонстрировали, чтобы оказать положительное давление на институты румынского государства с целью реформирования. Уверяю вас, что я буду президентом, открытым к голосу общества и партнером общества", - сказал он.
Никушор Дан также назвал своими приоритетами сферу образования, здравоохранения, правосудия, экономики, окружающей среды и внешней политики.
Выборы президента в Румынии
В воскресенье, 18 мая, в Румынии состоялся второй тур переголосования на президентских выборах, который был назначен после аннулирования результатов первого тура Конституционным судом в декабре 2024 года.
После обработки 99,94% бюллетеней, лидером гонки стал Никушор Дан, который получил 53,69% голосов. Его оппонент Симион получил поддержку 46,31% избирателей.
Также накануне объявления итогов, Симион публично отказался признавать результаты и призвал своих сторонников выйти на улицы 19 мая, в понедельник, чтобы "не позволить украсть победу у румынского народа".
Больше деталей о ходе и последствиях переголосования - в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.