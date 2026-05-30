RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Зеленский анонсировал важные переговоры и новые решения для Украины

16:05 30.05.2026 Сб
2 мин
Какие оборонные и энергетические шаги сейчас готовит команда президента?
aimg Мария Науменко
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о ключевых приоритетах на ближайшие недели, среди которых ПВО, обмены и поддержка энергетики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Зеленского в Telegram.

Читайте также: Украина и Канада совместно начнут производить дроны для ВСУ

По словам Зеленского, во время специального совещания обсудили дальнейшие шаги Украины на дипломатическом направлении и взаимодействие с международными партнерами.

Президент отметил, что украинская сторона почти ежедневно поддерживает связь с представителями президента США и европейскими союзниками. Во время обсуждений особое внимание уделили поставке систем противовоздушной обороны и выполнению уже достигнутых договоренностей.

Среди главных задач на ближайшие недели Зеленский назвал усиление антибаллистической защиты, подготовку двусторонних документов по производству и поставке беспилотников, а также реализацию инициативы Drone Deal с Европейским Союзом.

Кроме того, Украина готовится к ряду важных международных встреч.

"Готовимся к важным переговорам - пока без публичных деталей", - добавил он.

Отдельным вопросом совещания стало продолжение гуманитарного трека. Зеленский отметил необходимость продолжать обмены, по которым уже были достигнуты договоренности, и поручил активизировать работу с партнерами, которые могут способствовать этому процессу.

Также президент анонсировал новые решения в поддержку Украины, в частности в энергетической сфере.

"Будут новые решения в поддержку Украины, в частности нашей энергетики. Финализируем детали", - подытожил Зеленский.

Кроме того, накануне саммита НАТО в Анкаре между союзниками продолжаются дискуссии относительно будущего формата помощи Украине. Одним из самых обсуждаемых стало предложение генерального секретаря Альянса Марка Рютте о выделении странами-членами не менее 0,25% ВВП на поддержку Киева.

В то же время ряд государств выступили против жесткого закрепления таких обязательств. По данным The Telegraph, Великобритания, Франция, Испания, Италия и Канада заблокировали эту инициативу, настаивая на более гибком подходе к финансированию помощи Украине.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты АмерикиВладимир ЗеленскийУкраинаРоссийская ФедерацияПоддержка УкраиныОбмен пленными