Зеленский анонсировал украинские дальнобойные ракеты
Украина работает над разработкой новых отечественных ракет. Украинская разработка будет очень дальнобойной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского на пресс-конференции в Киеве.
"Люди работают 24/7. Обещали дальнобойные дроны - сделали. 1500 км, у нас есть уже такие изделия. А теперь появляются дроны-ракеты", - сказал президент.
Он также анонсировал, что сейчас Украина работает над разработкой отечественных ракет.
"Будут и другие ракеты, очень мощные и очень дальнобойные", - подчеркнул он.
Изготовление оружия в Украине
Напомним, что сегодня, 24 августа, в День независимости Украина впервые применила новую ракету-дрон "Паляниця".
Это оружие украинского производства, которое уже показало себя на поле боя.
Зеленский подчеркнул, что новая отечественная ракета "Паляниця" - это способ Украины действовать, пока некоторые партнеры тормозят с решениями.
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