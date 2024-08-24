Зеленский анонсировал украинские дальнобойные ракеты

Украина работает над разработкой новых отечественных ракет. Украинская разработка будет очень дальнобойной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского на пресс-конференции в Киеве.

"Люди работают 24/7. Обещали дальнобойные дроны - сделали. 1500 км, у нас есть уже такие изделия. А теперь появляются дроны-ракеты", - сказал президент.

Он также анонсировал, что сейчас Украина работает над разработкой отечественных ракет.

"Будут и другие ракеты, очень мощные и очень дальнобойные", - подчеркнул он.