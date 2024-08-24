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Зеленский анонсировал украинские дальнобойные ракеты

Украина, Суббота 24 августа 2024 16:54
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Зеленский анонсировал украинские дальнобойные ракеты Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Украина работает над разработкой новых отечественных ракет. Украинская разработка будет очень дальнобойной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского на пресс-конференции в Киеве.

"Люди работают 24/7. Обещали дальнобойные дроны - сделали. 1500 км, у нас есть уже такие изделия. А теперь появляются дроны-ракеты", - сказал президент.

Он также анонсировал, что сейчас Украина работает над разработкой отечественных ракет.

"Будут и другие ракеты, очень мощные и очень дальнобойные", - подчеркнул он.

Изготовление оружия в Украине

Напомним, что сегодня, 24 августа, в День независимости Украина впервые применила новую ракету-дрон "Паляниця".

Это оружие украинского производства, которое уже показало себя на поле боя.

Зеленский подчеркнул, что новая отечественная ракета "Паляниця" - это способ Украины действовать, пока некоторые партнеры тормозят с решениями.

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