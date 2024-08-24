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Зеленський анонсував українські далекобійні ракети

Україна, Субота 24 серпня 2024 16:54
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Зеленський анонсував українські далекобійні ракети Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Український президент Володимир Зедленський заявив, що Україна працює над розробкою нових ракет. За його словами, українська розробка буде дуже далекобійною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента.

"Люди працюють 24/7. Обіцяли далекобійні дрони - зробили. 1500 км, у нас є вже такі вироби. А тепер з'являються дрони-ракети", - сказав президент.

Він також анонсував, що нині Україна працює над розробкою вітчизняних ракет.

"Будуть й інші ракети, дуже потужні та дуже далекобійні", - підкреслив він.

Виготовлення зброї в Україні

Нагадаємо, що сьогодні, 24 серпня, в День незалежності Україна вперше застосувала нову ракету-дрон "Паляниця".

Це зброя українського виробництва, яка вже показала себе на полі бою.

Зеленський наголосив, що нова вітчизняна ракета "Паляниця" - це спосіб України діяти, поки деякі партнери гальмують з рішеннями.

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