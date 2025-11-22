Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал срочный аудит государственных оборонных компаний, все данные о нарушениях будут направлены правоохранительным органам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.
"Обсудили с Премьер-министром Украины Юлией Свириденко подготовку к заседанию правительства Украины. Запланированы весомые решения. Уже идет аудит деятельности государственных энергетических компаний - всех соответствующих финансовых операций", - отметил Зеленский.
По его словам, также подготовлено решение и по полной проверке государственных оборонных компаний и соответствующих контрактов. Аудит оборонной сферы должен быть полным и максимально глубоким.
"Поручил премьер-министру Украины еженедельно докладывать по результатам аудита оборонной сферы и так же еженедельно информировать украинское общество. Все данные о выявленных нарушениях будут направлены правоохранительным и антикоррупционным органам", - добавил президент Украины.
Глава государства добавил, что поручил премьер-министру инициировать перед Счетной палатой срочный аудит АРМА и ФГИУ.
"Есть задача у правительства, кроме предприятий энергетического сектора, обеспечить обновление наблюдательных советов и оборонно-промышленного комплекса Украины", - подытожил Зеленский.
Напомним, ранее НАБУ разоблачило в "Энергоатоме" коррупционную схему. Контрагентов компании заставляли платить откаты, чтобы сохранить статус поставщика и не только. В результате правительство решило распустить наблюдательный совет "Энергоатома".
При этом Свириденко анонсировала проверку крупнейших государственных компаний. Также вице-президента "Энергоатома" Якоба Хартмута отстранили от должности.
Позже сообщалось, что в аудит НАЭК "Энергоатом" уже начался. ГАСУ проверит деятельность непосредственно аппарата управления предприятия, 10 его филиалов, в частности трех АЭС, за 2023-2025 годы.