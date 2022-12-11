RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский анонсировал телефонный разговор с Байденом

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский планирует провести телефонный разговор с американским коллегой Джо Байденом уже сегодня, 11 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение главы украинского государства.

Президент напомнил, что сегодня он уже провел отдельные переговоры с французским президентом Эммануэлем Макроном и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Одними из главных тем обсуждений стали украинская "формула мира" и расширение "зерновой инициативы".

"Сегодня же позже запланирован разговор с президентом США Байденом. Детали и результаты - после завершения разговора", - добавил Зеленский.

При этом глава государства не раскрыл деталей о том, что именно планируется обсудить.

Отметим, что последний разговор между президентами состоялся 4 октября. Тогда они обсудили санкции против России, ход войны

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийСоединенные Штаты АмерикиДжозеф Байден