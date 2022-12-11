Зеленский анонсировал телефонный разговор с Байденом

Президент напомнил, что сегодня он уже провел отдельные переговоры с французским президентом Эммануэлем Макроном и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Одними из главных тем обсуждений стали украинская "формула мира" и расширение "зерновой инициативы".

"Сегодня же позже запланирован разговор с президентом США Байденом. Детали и результаты - после завершения разговора", - добавил Зеленский.

При этом глава государства не раскрыл деталей о том, что именно планируется обсудить.