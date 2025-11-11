ua en ru
Вт, 11 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Зеленский анонсировал специальную Ставку уже в эту пятницу

Украина, Вторник 11 ноября 2025 14:13
UA EN RU
Зеленский анонсировал специальную Ставку уже в эту пятницу Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский уже в эту пятницу, 14 ноября, планирует провести специальную Ставку верховного главнокомандующего.

Как сообщает РБК-Украина, об этом глава государства рассказал во время своего ежедневного обращения.

"В пятницу я проведу специальную Ставку по прифронтовым городам", - рассказал он во время своего визита в Херсон.

Напомним, ранее стало известно, что за 5 месяцев с прифронтовых территорий Украины эвакуировали 121,5 тысяч человек, среди них около 14 тысяч детей и почти 4 тысячи людей с ограниченной мобильностью.

Что такое заседание Ставки

Заседание Ставки верховного главнокомандующего - это совещание, которое проводит президент Украины как верховный главнокомандующий Вооруженных сил. На нем обсуждаются ключевые вопросы обороны государства, ситуация на фронте, поставки оружия, боеприпасов, техники, а также действия сил безопасности и обороны. Участие в заседании принимают руководство Генерального штаба, командующие военными направлениями, чиновники, руководители разведки и силовых структур.

Цель Ставки - обеспечить эффективное управление обороной страны, принимать оперативные решения по усилению позиций Украины на фронте, координации между всеми силовыми ведомствами и быстрого реагирования на действия противника. Решения, принятые на заседаниях Ставки, имеют стратегическое значение и непосредственно влияют на ход боевых действий и безопасность государства.

Прифронтовые территории

Также мы писали, что Кабмин принял новый механизм работы с прифронтовыми регионами. Он предусматривает определение заместителей в каждом министерстве и центральном органе исполнительной власти, ответственных за политику в отношении прифронтовых территорий.

Сейчас в Украине разворачивается сеть мест временного проживания для переселенцев. Кроме того, внедряются цифровые инструменты, которые должны ускорить процесс интеграции людей в новых общинах.

Ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что правительство может пересмотреть перечень прифронтовых территорий для предоставления дополнительных льгот населению.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине фронт Владимир Зеленский
Новости
НАБУ сообщило о подозрении Миндичу и не только: новые детали дела о коррупции в энергетике
НАБУ сообщило о подозрении Миндичу и не только: новые детали дела о коррупции в энергетике
Аналитика
ГБР под прицелом. Что не так с делами Бюро и возможна ли его реформа
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия ГБР под прицелом. Что не так с делами Бюро и возможна ли его реформа