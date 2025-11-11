Зеленский анонсировал специальную Ставку уже в эту пятницу
Президент Владимир Зеленский уже в эту пятницу, 14 ноября, планирует провести специальную Ставку верховного главнокомандующего.
Как сообщает РБК-Украина, об этом глава государства рассказал во время своего ежедневного обращения.
"В пятницу я проведу специальную Ставку по прифронтовым городам", - рассказал он во время своего визита в Херсон.
Напомним, ранее стало известно, что за 5 месяцев с прифронтовых территорий Украины эвакуировали 121,5 тысяч человек, среди них около 14 тысяч детей и почти 4 тысячи людей с ограниченной мобильностью.
Что такое заседание Ставки
Заседание Ставки верховного главнокомандующего - это совещание, которое проводит президент Украины как верховный главнокомандующий Вооруженных сил. На нем обсуждаются ключевые вопросы обороны государства, ситуация на фронте, поставки оружия, боеприпасов, техники, а также действия сил безопасности и обороны. Участие в заседании принимают руководство Генерального штаба, командующие военными направлениями, чиновники, руководители разведки и силовых структур.
Цель Ставки - обеспечить эффективное управление обороной страны, принимать оперативные решения по усилению позиций Украины на фронте, координации между всеми силовыми ведомствами и быстрого реагирования на действия противника. Решения, принятые на заседаниях Ставки, имеют стратегическое значение и непосредственно влияют на ход боевых действий и безопасность государства.
Прифронтовые территории
Также мы писали, что Кабмин принял новый механизм работы с прифронтовыми регионами. Он предусматривает определение заместителей в каждом министерстве и центральном органе исполнительной власти, ответственных за политику в отношении прифронтовых территорий.
Сейчас в Украине разворачивается сеть мест временного проживания для переселенцев. Кроме того, внедряются цифровые инструменты, которые должны ускорить процесс интеграции людей в новых общинах.
Ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что правительство может пересмотреть перечень прифронтовых территорий для предоставления дополнительных льгот населению.