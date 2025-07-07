Зеленский анонсировал специальное совещание с послами Украины и назвал ожидания

Слухи о новом после в США

Напомним, ранее информированный источник рассказал РБК-Украина, что президент Украины Владимир Зеленский обсуждал замену посла Украины в США. Сейчас эту должность занимает Оксана Маркарова.

Собеседник издания подчеркивал, что на должность посла Украины в США есть четыре кандидата, среди который премьер-министр Денис Шмыгаль.

Кандидатов выбрал сам президент, поскольку они уже были в контакте с американцами.

В СМИ уже появлялись слухи о том, что глава украинского государства обсуждал замену посла в США с президентом Дональдом Трампом в пятницу, 4 июля, когда у них состоялся телефонный разговор.

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