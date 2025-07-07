Зеленський анонсував спеціальну нараду з послами України та назвав очікування

Чутки про нового посла у США

Нагадаємо, раніше інформоване джерело розповіло РБК-Україна, що президент України Володимир Зеленський обговорював заміну посла України в США. Зараз цю посаду обіймає Оксана Маркарова.

Співрозмовник видання підкреслював, що на посаду посла України в США є чотири кандидати, серед яких прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Кандидатів обрав сам президент, оскільки вони вже були в контакті з американцями.

У ЗМІ вже з'являлися чутки про те, що глава української держави обговорював заміну посла у США з президентом Дональдом Трампом у п'ятницю, 4 липня, коли у них відбулася телефонна розмова.

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