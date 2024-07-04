Зеленский анонсировал сильное соглашение по безопасности на саммите НАТО

По словам главы государства, он провел длительное совещание насчет саммита НАТО. Президент отметил, что мероприятие должно стать сильным для Украины и всех ее партнеров.

Зеленский рассказал, что при этом состоится заседание Совета Украина-НАТО. Сейчас идет работа над новыми решениями и документами, которые будут подписаны с партнерами. В частности, должны быть хорошие новости насчет противовоздушной обороны.

"Также подготовлено и новое соглашение по безопасности для Украины. Сильное соглашение, которое действительно поддержит всю нашу архитектуру соглашений по безопасности. И неизменно будем укреплять. Это то, что будет гарантировать нашу безопасности до вступление Украины в НАТО - решение, которое необратимо", - подчеркнул Зеленский.