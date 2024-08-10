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Зеленский анонсировал решение, которое укрепит украинскую духовную независимость

Киев, Суббота 10 августа 2024 21:04
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Зеленский анонсировал решение, которое укрепит украинскую духовную независимость Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Украинские власти готовят решение для укрепления духовной независимости Украины. Сегодня состоялось совещание по этому вопросу.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его вечернее обращение.

"Я провел только совещание - подготовительное, о решении, которое укрепит нашу украинскую духовную независимость. Мы должны лишить Москву последних возможностей ограничивать свободу украинцев", - сказал глава государства.

Зеленский добавил, что решения для этого должны быть "на сто процентов эффективными" и действительно работающими.

"Мы их обеспечим", - добавил он.

Борьба с российской церковью

Напомним, еще в январе прошлого года в украинском парламенте зарегистрировали законопроект, запрещающий в Украине деятельность управляемых из России церквей. Как объясняли в Верховной Раде, законопроект направлен на обеспечение духовной независимости Украины и защиту ее национальных интересов.

Тем не менее, депутаты все еще не рассмотрели документ во втором чтении. А в июле этот вопрос фактически вызвал блокирование работы парламента, поскольку нардепы не смогли прийти к согласию, выносить ли законопроект на голосование.

Как должен работать законопроект, объяснял глава комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев. Подробнее - по ссылке.

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