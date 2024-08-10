Зеленский анонсировал решение, которое укрепит украинскую духовную независимость

Украинские власти готовят решение для укрепления духовной независимости Украины. Сегодня состоялось совещание по этому вопросу.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его вечернее обращение .

"Мы их обеспечим", - добавил он.

Зеленский добавил, что решения для этого должны быть "на сто процентов эффективными" и действительно работающими.

"Я провел только совещание - подготовительное, о решении, которое укрепит нашу украинскую духовную независимость. Мы должны лишить Москву последних возможностей ограничивать свободу украинцев", - сказал глава государства.

Борьба с российской церковью

Напомним, еще в январе прошлого года в украинском парламенте зарегистрировали законопроект, запрещающий в Украине деятельность управляемых из России церквей. Как объясняли в Верховной Раде, законопроект направлен на обеспечение духовной независимости Украины и защиту ее национальных интересов.

Тем не менее, депутаты все еще не рассмотрели документ во втором чтении. А в июле этот вопрос фактически вызвал блокирование работы парламента, поскольку нардепы не смогли прийти к согласию, выносить ли законопроект на голосование.

Как должен работать законопроект, объяснял глава комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев. Подробнее - по ссылке.

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