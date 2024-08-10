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Зеленський анонсував рішення, яке зміцнить українську духовну незалежність

Київ, Субота 10 серпня 2024 21:04
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Зеленський анонсував рішення, яке зміцнить українську духовну незалежність Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Українська влада готує рішення для зміцнення духовної незалежності України. Сьогодні відбулася нарада щодо цього питання.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його вечірнє звернення.

"Я провів щойно нараду - підготовчу, про рішення, яке зміцнить нашу українську духовну незалежність. Ми маємо позбавити Москву останніх можливостей обмежувати свободу українців", - сказав глава держави.

Зеленський додав, що рішення для цього повинні бути "на сто відсотків ефективними" та дійсно працюючими.

"Ми їх забезпечимо", - додав він.

Боротьба з російською церквою

Нагадаємо, ще у січні минулого року в українському парламенті зареєстрували законопроект, який забороняє в Україні діяльність церков, які керуються з Росії. Як пояснювали у Верховній Раді, законопроект спрямований на забезпечення духовної незалежності України та захисту її національних інтересів.

Проте депутати все ще не розглянули документ у другому читанні. А у липні це питання фактично спричинило блокування роботи парламенту, оскільки нардепи не змогли дійти згоди, чи виносити законопроект на голосування.

Як має працювати законопроект, пояснював РБК-Україна голова комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв. Детальніше - за посиланням.

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Володимир Зеленський УПЦ МП
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