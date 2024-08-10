Зеленський анонсував рішення, яке зміцнить українську духовну незалежність
Українська влада готує рішення для зміцнення духовної незалежності України. Сьогодні відбулася нарада щодо цього питання.
Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його вечірнє звернення.
"Я провів щойно нараду - підготовчу, про рішення, яке зміцнить нашу українську духовну незалежність. Ми маємо позбавити Москву останніх можливостей обмежувати свободу українців", - сказав глава держави.
Зеленський додав, що рішення для цього повинні бути "на сто відсотків ефективними" та дійсно працюючими.
"Ми їх забезпечимо", - додав він.
Боротьба з російською церквою
Нагадаємо, ще у січні минулого року в українському парламенті зареєстрували законопроект, який забороняє в Україні діяльність церков, які керуються з Росії. Як пояснювали у Верховній Раді, законопроект спрямований на забезпечення духовної незалежності України та захисту її національних інтересів.
Проте депутати все ще не розглянули документ у другому читанні. А у липні це питання фактично спричинило блокування роботи парламенту, оскільки нардепи не змогли дійти згоди, чи виносити законопроект на голосування.
Як має працювати законопроект, пояснював РБК-Україна голова комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв. Детальніше - за посиланням.
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