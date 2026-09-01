"О выборах подумаете после войны": Зеленский требует от Рады принять законы на 30 млрд

Рада провалила голосование, которое открыло бы путь для получения 30 миллиардов долларов от Международного валютного фонда. Президент Украины Владимир Зеленский призвал парламентариев выполнить свой долг перед страной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее видеообращение главы государства в Telegram.

Зеленский раскритиковал Раду

Зеленский отметил, что начало осени для Украины в условиях войны - возможность доделать необходимое на зиму.

"На то, чтобы пройти этот год. На то, чтобы войти в год следующий. Обеспечить оборону. Обеспечить социальные выплаты. Обеспечить нормальное функционирование нашего государства, несмотря на все", - отметил он.

По словам Зеленского, все возможности для этого есть.

"Решение здесь, в Украине, открывают средства от партнеров. Одна часть - это решение правительства, их 44 решения нужно, и это будет 15 миллиардов долларов. Все совершенно конкретно, правительство обеспечит принятие этих решений до 1 ноября", - уточнил президент.

Как говорит глава государства, премьер и министры отдают себе отчет в своей личной ответственности. Однако ее часть есть и у парламентариев.

"Около 15 миллиардов долларов - их часть работы, которую необходимо выполнить", - уточнил он.

Зеленский отметил, что сегодня в Верховной Раде были провалены:

три закона, которые могли бы дать Украине более 4 миллиардов долларов;

два закона из программы МВФ.

Решение нужно принять

Президент говорит, что все решения на основе договоренностей с партнерами Украины должны быть приняты.

"Это могут быть непопулярные решения. Но они помогают Украине пройти это время - время войны, обеспечить фронт, обеспечить защиту людей, обеспечить социальные выплаты", - сообщил он.

По словам Зеленского, законы, необходимые в отношениях с ЕС, должны поддерживаться всеми фракциями и группами, поддерживающими ЕС.

"Голосовать против или говорить много о Европе и не голосовать за Европу - нечестно. И кроме того, что это нечестно, сейчас это еще против государства".

Зеленский уверен, что Украина должна выполнить свою внутреннюю часть работы:

каждая фракция,

каждая группа,

все, кто являются украинцами.

Он отметил, что если кто-то уже хочет выборов и думает о рейтингах и своих политических выгодах, то это не ко времени.

"Сегодня нужно думать исключительно о том, что нужно на оборону, на работу государства, на выплаты людям. О выборах подумаете после войны. Надо голосовать решение на 30 миллиардов долларов", - резюмировал он.

Дефицит в 27 миллиардов

Президент упомянул и о другой части дефицита.

"То, что нужно через Министерство обороны, еще 27 миллиардов долларов, - на всех уровнях мы ведем разговор с партнерами. Но чтобы были дополнительные средства, нужно делать то, что Украина уже обещала", - уверен он.

В конце Зеленский заявил, что рассчитывает на четкую работу правительства и всех парламентариев.