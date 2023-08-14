Зеленский анонсировал решения из-за некачественной работы ВЛК

Глава государства отметил, что сегодня посетил украинских военных в Донецкой области. Он пообщался с командирами бригад и батальонов.

"Сегодня это были подробные, откровенные разговоры о наших наступательных действиях, о поставках в войска, о возможностях командиров, о том, каковы сейчас эти возможности и какими они должны быть", - рассказал Зеленский.

По его словам, также поднимались вопросы оружия и дефицитных снарядов, ремонта техники и не только.

"Важная тема - это то, как командиры могут управлять личным составом: мотивация воинов, тренировка бойцов, комплектация подразделений. Очень много проблем из-за некачественной работы ВЛК. Военные и командиры должны заниматься войной, а не бюрократией. Будем готовить решение", - подчеркнул президент.

Проблемы с работой ВЛК

Напомним, в последнее время в Украине становится все более актуальной проблема работы военно-врачебных комиссий. В частности, бойцы ВСУ в отдельных случаях не могут получить необходимые справки и не только.

Для того, чтобы исправить подобные проблемы, в Украине создали специальную рабочую группу. Одной из ее задач является разработка возможностей для ускорения работы ВЛК.

На фоне некачественной работы ВЛК в Украине возникают скандальные случаи. К примеру, недавно в одной из военных частей умер мужчина из Одесской области, которого мобилизовали с эпилепсией. Правоохранители начали расследование по этому факту.