Во власти думают, как ускорить работу военно-врачебных комиссий

"Для того чтобы ускорить работу ВЛК, нужна работа нескольких ведомств - Минобороны и Вооруженные Силы с этим справиться не могут, потому что не все от нас зависит", - рассказала Маляр.

Однако для улучшения работы ВЛК была создана рабочая группа, в которую вошли Минобороны, Министерство здравоохранения, Министерства ветеранов и Минцифры. Они работают над разработкой "дорожной карты", чтобы ускорить работу ВЛК.

В то же время генерал-майор медслужбы, командующий медицинскими силами ВСУ Татьяна Остащенко напомнила, что в Украине законодательно предусмотрено наличие бумажных документов, однако технологии развиваются.

"Сделано динамическое масштабирование сети ВЛК. То есть учитывая нагрузку чрезвычайно огромную, а есть определенные нормы - сколько за день военнослужащих могут пройти ВЛК, поэтому было принято краткосрочное решение по расширению сети ВЛК, то есть ВЛК были развернуты также на базе гражданских медучреждений, также оказывающих помощь военным", - рассказала она.

По ее словам, подобные комиссии были запущены при украинских больницах с начала апреля. Однако в Украине не был предусмотрен механизм финансирования ВЛК, а качество предоставления этой услуги было не очень высоким.

"Сейчас НСО прорабатывает вопрос о введении со следующего месяца пакета, который предусматривает собственно оплату работы этих врачей в ТЦК и СП", - сказала она.

После того, как произойдут изменения в законодательстве, будет узаконена передача документов через цифровые сети и процесс будет автоматизирован. В таком случае ВСУ смогут получать медицинские документы через электронную систему здравоохранения.

Кроме этого прорабатывается вопрос создания безбарьерности и улучшения условий в учреждениях лечения.

Напомним, недавно был зарегистрирован законопроект о внесении изменений в статью 70 о здравоохранении. Фактически он узаконивает создание ВЛК при лечебных учреждениях, а также проект закона о внесении изменений в устав внутренней службы ВСУ по усовершенствованию вопросов документов (электронное обращение).

Пилотный проект электронных очередей на прохождение ВЛК был запущен во Львове, Виннице, Одессе и Киеве.