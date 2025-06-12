Зеленский анонсировал поставки ПВО IRIS-T в Украину: план на три года

Глава государства отметил, что Украина благодарна Германии за поставки IRIS-T.

"Мы понимаем сейчас план поставок. Я не буду говорить обо всех деталях, но плане на ближайшие три года. И это для нас в любом случае очень важная помощь", - рассказал Зеленский.

Он подчеркнул, что это не означает, что война продлится еще три года. Украина хочет завершения войны. Но при этом спокойствие людей надо защищать качественными системами ПВО.

"Я благодарен, что у нас есть понимание реализации этого проекта на ближайшие три года", - добавил президент.