Зеленский анонсировал определенные шаги после доклада Буданова на Ставке

Глава государства отметил, что во время сегодняшнего заседания Ставки он выслушал информацию от главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и командующих оперативными направлениями.

"Кстати, доклады Буданова (начальника ГУР Кирилла Буданова - ред.) и Литвиненко (начальника Службы внешней разведки Александра Литвиненко - ред.) были особенно основательными, очень актуальными, и на их основе мы будем делать определенные шаги - шаги, которые укрепят нашу защиту", - отметил президент.

Также он добавил, что были доклады про подготовку украинских подразделений и по поставкам боеприпасов.