Зеленский анонсировал переговоры с Европой о совместной системе ПВО

"Уже на этой неделе у нас будет разговор с европейцами - переговоры о создании совместной системы защиты неба", - отметил он.

Зеленский подчеркнул, что интеграция Украины в европейскую систему безопасности является вопросом стратегического выбора.

"Я уверен: или Украина станет неотъемлемой частью европейской системы безопасности, или кое-кто в Европе рискует стать частью "русского мира"", - подчеркнул он.

По словам президента, Украина уже имеет значительный опыт в противодействии воздушным угрозам, в частности дронам-камикадзе, и готова делиться этими наработками.

"Радарное поле, необходимые РЭБ-системы, связь между компонентами ПВО и сам перехват - все это умеет делать Украина", - отметил глава государства.

Он также отметил, что украинские решения уже применяются за пределами Европы. В частности, перехватчики работают в странах Ближнего Востока и Персидского залива, где Украина сотрудничает с Саудовской Аравией, ОАЭ и Катаром.

Президент добавил, что интерес к украинскому опыту проявляют также другие страны, включая Турцию, Кувейт и Оман, а сотрудничество в сфере безопасности имеет экономическое измерение.

"Украина - глобальный производитель силы и безопасности, так есть и так будет. И все это не подарки от Украины. Долгосрочные соглашения по безопасности на Ближнем Востоке - это средства для нашего государства ежегодно, это топливо для Украины, необходимое в условиях мировой нестабильности. Это и те виды оружия, которое у нас в дефиците, но есть у партнеров", - подытожил Зеленский.