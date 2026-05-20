Зеленский анонсировал переговоры с Британией из-за санкций против РФ

Украина ведет активные переговоры с Британией по санкционной политики против РФ. Этот вопрос сейчас является очень чувствительным и уже в ближайшее время стороны должны провести отдельные двусторонние переговоры.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

По словам президента, украинская команда сегодня говорила с британской стороной относительно санкций против РФ.

"Этот вопрос очень чувствительный, и много обсуждений было в медиа и среди политиков", - отметил Зеленский.

Он добавил, что Украина уже передала Лондону свою позицию и ожидает, что на этой неделе все вопросы будут обсуждены на двустороннем уровне. Также он назвал санкции одним из самых эффективных инструментов.

Речь идет как об украинских дальнобойных ударах, так и об экономических и политических ограничениях со стороны партнеров.

"Санкции - это то, что наиболее эффективно влияет на Россию", - подчеркнул Зеленский.