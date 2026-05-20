ua en ru
Ср, 20 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Зеленский анонсировал переговоры с Британией из-за санкций против РФ

22:06 20.05.2026 Ср
2 мин
Почему Украина срочно обсуждает санкции с Британией?
aimg Юлия Голованова
Зеленский анонсировал переговоры с Британией из-за санкций против РФ Фото: Владимир Зеленский о переговорах с Британией (GettyImages)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Украина ведет активные переговоры с Британией по санкционной политики против РФ. Этот вопрос сейчас является очень чувствительным и уже в ближайшее время стороны должны провести отдельные двусторонние переговоры.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Читайте также: Британия разрешила импорт топлива, изготовленного из российской нефти, - Reuters

По словам президента, украинская команда сегодня говорила с британской стороной относительно санкций против РФ.

"Этот вопрос очень чувствительный, и много обсуждений было в медиа и среди политиков", - отметил Зеленский.

Он добавил, что Украина уже передала Лондону свою позицию и ожидает, что на этой неделе все вопросы будут обсуждены на двустороннем уровне. Также он назвал санкции одним из самых эффективных инструментов.

Речь идет как об украинских дальнобойных ударах, так и об экономических и политических ограничениях со стороны партнеров.

"Санкции - это то, что наиболее эффективно влияет на Россию", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, что Великобритания сегодня оказалась под волной критики после решения частично смягчить санкционные ограничения против России. Речь шла о разрешении на импорт топлива, изготовленного из российской нефти, что британские власти объясняли рисками возможного дефицита дизельного и авиационного топлива на рынке.

После резонанса вокруг этого решения министр торговли Великобритании Крис Брайант признал в парламенте, что смягчение санкций было реализовано "неуклюже". По его словам, это создало неправильное впечатление о позиции британского правительства относительно санкционного давления на Россию.

Именно после этого между Киевом и Лондоном началась активная коммуникация относительно санкционной политики и дальнейшего давления на РФ.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир Зеленский Евросоюз Российская Федерация Великобритания
Новости
Сырский раскрыл секрет потерь РФ, которые невозможно перекрыть мобилизацией
Сырский раскрыл секрет потерь РФ, которые невозможно перекрыть мобилизацией
Аналитика
Кремль оказался в ловушке: почему нефтяной кризис не спасет экономику России
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кремль оказался в ловушке: почему нефтяной кризис не спасет экономику России