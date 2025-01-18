Зеленский анонсировал новые санкции СНБО

Украинский президент Владимир Зеленский анонсировал новые санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины. Они будут направлены на тех, кто идет против страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента.
"Сегодня очень хорошо поработали украинские правоохранители: СБУ, ГБР, Национальная полиция, наша прокуратура. Есть противодействие предателям и разного рода схемам, которые ослабляли наше государство, наше украинское общество. И каждый, кто становится на путь против Украины, против закона в Украине, должен помнить, что будет ответ", - подчеркнул Зеленский.
Он пояснил, что уже готовятся новые решения по санкциям.
"Готовим сейчас также и новое решение по санкциям СНБО - завтра будет указ", - сказал президент.
Напомним, что в начале октября прошлого года президент Владимир Зеленский ввел в действие два пакета санкций СНБО против предателей Украины и военного производства в России.
А в сентябре глава государства ввел санкции против шести физических лиц и более 40 юридических лиц из РФ, Ирана и Китая.
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