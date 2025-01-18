RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

Зеленский анонсировал новые санкции СНБО

Фото: украинский президент Владимир Зеленский (facebook.com zelenskyy.official)
Автор: Карина Левицкая

Украинский президент Владимир Зеленский анонсировал новые санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины. Они будут направлены на тех, кто идет против страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента.

"Сегодня очень хорошо поработали украинские правоохранители: СБУ, ГБР, Национальная полиция, наша прокуратура. Есть противодействие предателям и разного рода схемам, которые ослабляли наше государство, наше украинское общество. И каждый, кто становится на путь против Украины, против закона в Украине, должен помнить, что будет ответ", - подчеркнул Зеленский.

Он пояснил, что уже готовятся новые решения по санкциям.

"Готовим сейчас также и новое решение по санкциям СНБО - завтра будет указ", - сказал президент.

Санкции Украины против РФ

Напомним, что в начале октября прошлого года президент Владимир Зеленский ввел в действие два пакета санкций СНБО против предателей Украины и военного производства в России.

А в сентябре глава государства ввел санкции против шести физических лиц и более 40 юридических лиц из РФ, Ирана и Китая.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийСНБОВойна России против Украины