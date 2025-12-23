Зеленский анонсировал новые программы поддержки украинцев в 2026 году

По словам президента, сегодня, 23 декабря, ему докладывала премьер Юлия Свириденко. В частности, она рассказала о первых результатах программы зимней поддержки.

"Уже почти 18 миллионов дали заявку на зимнюю поддержку - завтра можем выйти на такое количество", - отметил Зеленский.

По его словам, заявки важно подавать до Рождества, поскольку 24 декабря - это последний день оформления заявок на зимнюю поддержку в этом году. При этом полученные средства можно использовать до июня.

"Мы видим, что такие формы поддержки действительно работают - прямая поддержка и не только в нашей стране. Америка, Европа, другие части света так или иначе формируют свои программы прямой поддержки. На следующий год предусмотрены новые", - добавил президент.