Зеленский анонсировал новые программы поддержки украинцев в 2026 году

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (facebook.com/zelenskyy.official)
Автор: Иван Носальский

Украинские власти подготовят новые программы поддержки граждан в 2026 году. Зимней поддержкой уже воспользовались миллионы украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

По словам президента, сегодня, 23 декабря, ему докладывала премьер Юлия Свириденко. В частности, она рассказала о первых результатах программы зимней поддержки.

"Уже почти 18 миллионов дали заявку на зимнюю поддержку - завтра можем выйти на такое количество", - отметил Зеленский. 

По его словам, заявки важно подавать до Рождества, поскольку 24 декабря - это последний день оформления заявок на зимнюю поддержку в этом году. При этом полученные средства можно использовать до июня. 

"Мы видим, что такие формы поддержки действительно работают - прямая поддержка и не только в нашей стране. Америка, Европа, другие части света так или иначе формируют свои программы прямой поддержки. На следующий год предусмотрены новые", - добавил президент. 

"Зимняя тысяча"

Напомним, украинские власти предусмотрели для граждан возможность получить тысячу гривен в рамках зимней поддержки от государства.

Деньги можно потратить только на: донаты Силам обороны Украины, оплату коммунальных услуг, приобретение продуктов, покупку лекарств, книги, почтовые услуги.

Подать заявку можно как через приложение "Дія", так и на "Укрпочте". В случае подачи заявки онлайн, средства поступят на карточку "Національний кешбек".

Такая инициатива поддержки украинцев от государства действует уже второй год подряд.

