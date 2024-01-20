Зеленский анонсировал новые оборонные пакеты от партнеров

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение главы государства.

"Готовим дальнейшую работу с ключевыми нашими партнерами и по конкретной оборонной поддержке уже сейчас, в эти недели и месяцы. Будут новые оборонные пакеты", - заявил он.

Зеленский добавил, что благодарен всем друзьям Украины в мире, кто понимает, что "поле боя не может просто подождать и что спасение жизней не может быть отложено, и всем, кто пытается ускорить решения, которые нужны - нужны именно сейчас".

Оружие для Украины

В Финляндии из-за забастовок на два дня могут остановиться предприятия оборонной промышленности, производящие боеприпасы для Украины.

В то же время, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что его страна рассматривает возможность производства большего количества боеприпасов для помощи Украине.

Между тем, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Украина нуждалась бы в меньшей помощи, если бы России не удавалось избегать санкций.

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