Польша хочет увеличить производство боеприпасов для Украины, - глава МИД

Об этом заявил министр иностранных дел Радослав Сикорский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Министр иностранных дел Сикорский заявил, что новое правительство Польши изучает, как оно может производить больше боеприпасов и военной техники, работая над новым пакетом помощи для Украины.

"Мы смотрим на все вопросы, связанные с Украиной, свежим взглядом. Мы изучаем, какие у нас есть возможности производить больше боеприпасов и снаряжения, а также то, что у нас еще есть на складах", - сказал Сикорский.

Несмотря на то, что Варшава оказывала Киеву военную и финансовую помощь с момента российского вторжения, предыдущее правительство националистической партии "Право и справедливость" в прошлом году заявило, что осуществляет только предварительно согласованные поставки оружия в Украину.

"Мы считаем и сообщаем нашим союзникам, что стоимость сдерживания господина Путина после того, как он завоевал Украину, будет гораздо больше, чем стоимость предоставления Украине помощи для эффективной защиты от его акта агрессии", - отметил министр.

Ранее мы писали, что польские заводы в разы увеличивают производство оружия благодаря беспрецедентным инвестициям в оборонную промышленность. Речь идет, в частности, о тротиле, винтовках и гаубицах.

Кроме этого, РБК-Украина сообщало, что Польша подписала "рамочный контракт" с Европейским оборонным агентством (EDA) на совместные закупки 155-мм боеприпасов для Украины.

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