Зеленский запретил чиновникам выезжать за границу на отдых

В Украине официально запретили чиновникам выезжать за границу на отдых или с другими негосударственными целями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

По словам главы государства, он сегодня, 23 января, утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны насчет выезда чиновников за границу. Оно касается всех должностных лиц центральной власти, разных других уровней местных властей, а также правоохранителей, народных избранников, прокуроров и всех, "кто должен работать на государство и в государстве".

"Хотят отдыхать сейчас - будут отдыхать вне государственной службы. За границу ездить на отдых или с какой-либо другой негосударственной целью должностным лицам больше не удастся", - подчеркнул президент.

Он отметил, что за пять дней Кабмин должен разработать такой порядок пересечения границы для должностных лиц, чтобы единственным основанием могла быть только служебная командировка.