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Зеленский анонсировал новые кадровые решения и заинтриговал указом по СНБО

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Киев, Вторник 24 января 2023 23:47
Зеленский анонсировал новые кадровые решения и заинтриговал указом по СНБО Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Кадровые решения в отношении украинских чиновников продолжаться. Введен в действие указ СНБО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Он отметил, что каждые кадровые изменения будут объявлены публично.

"Соответствующие шаги будут и дальше - каждый из них общество увидит и, я уверен, поддержит. Любая внутренняя проблематика, мешающая государству, убирается и будет убираться", - заявил он.

Президент считает, что вопрос кадровой политики имеет существенное значение для защиты страны и сближения с ЕС.

"И сегодня своим указом я ввел еще одно решение СНБО. Детали – со временем", - заявил он.

Напомним, в рамках ранее анонсированных увольнений Кабмин сегодняшним решением уже согласовал отставку пяти глав областей.

При этом не исключено, что пост главы Херсонской ОВА может занять Кирилл Тимошенко, который сегодня был уволен с должности заместителя главы Офиса президента.

23 января Зеленский утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны насчет выезда чиновников за границу.

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