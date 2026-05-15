Зеленский анонсировал новые "дальнобойные санкции" против России

"Украина не оставит без последствий для агрессора каждый из ударов, которые уносят жизни наших людей", - подчеркнул глава государства.

Зеленский отметил, что Украина "вполне справедливо" отвечает по нефтяной промышленности и военному производству России, а также по тем лицам, которые непосредственно совершают военные преступления против страны и украинцев.

"Благодарен нашим воинам за преданность защите украинских интересов и всем привлеченным украинским структурам - за развитие действительно сильной системы наших дальнобойных санкций. Это то, что ощутимо", - отметил президент.

Напомним, в ночь на 15 мая Силы обороны Украины нанесли удар по Рязанскому нефтеперерабатывающему заводу. На территории одного из крупнейших НПЗ страны-агрессора прогремели взрывы и возник масштабный пожар.