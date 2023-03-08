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Зеленский анонсировал новое заседание СНБО по санкциям

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Украина, Среда 08 марта 2023 22:07
Зеленский анонсировал новое заседание СНБО по санкциям Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В Украине готовится заседание Совета национальной безопасности и обороны, на котором планируется ввести новые санкции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления президента Украины Владимира Зеленского.

"Каждый день на всех уровнях в Украине должен быть полезен нашей обороне", - говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что сейчас готовятся новые вполне справедливые шаги государства против тех, кто еще пытается ослаблять государство, поднимать прочность украинского общества.

"Вскоре состоится новое заседание СНБО, и есть соответствующие проекты санкционных решений. Внутренняя безопасность Украины - тоже первый приоритет", - добавил президент.

Напомним, что в воскресенье, 19 февраля, Украина ввела санкции против Московской биржи и российских банкиров.

Позже, 26 февраля, Украина ввела санкции против причастных к ЧВК "Вагнера", а также юридических лиц, обеспечивающих функционирование боевиков.

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