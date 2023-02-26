ua ru
Вс, 26 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Основатель, дочь Пригожина и компании. Украина ввела санкции против причастных к ЧВК "Вагнера"

Новина українською →
Киев, Воскресенье 26 февраля 2023 23:32
Основатель, дочь Пригожина и компании. Украина ввела санкции против причастных к ЧВК "Вагнера" Фото: Евгений Пригожин (currenttime.tv)
Автор: Константин Широкун

Сегодня, 26 февраля, Украина ввела санкции против причастных к ЧВК "Вагнера", а также юридических лиц, которые обеспечивают функционирование боевиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента Украины №116/2023.

В частности, экономические ограничения СНБО ввел против дочек руководителя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина Вероники и Полины.

Кроме того, под санкции попал Дмитрий Уткин с позывным "Вагнер", который считается основателем одноименного ЧВК.

Всего в санкционный пакет включены 164 физических лица и 85 компаний. Им запрещается торговые, а также другие экономические и финансовые операции, вводится блокировка имеющихся на территории Украины активов, запрет на передачу технологий и пр.

Ранее мы писали, что вчера ЕС ввел новые санкции против лиц и организаций, связанных с ЧВК "Вагнера". В частности, против бойцов, принимавших активное участие в захвате города Соледар в Украине.

Также напомним, в столице Норвегии задержали за пьяную драку бывшего командира ЧВК "Вагнера" 26-летнего Андрея Медведева, сбежавшего с войны в Украине и который просил убежище в Норвегии. Ему предъявлены обвинения в насилии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация ЧВК Вагнера Вторжение России в Украину
NEWS
Атаковали дронами. Появились новые подробности удара по самолету А-50 в Беларуси
Атаковали дронами. Появились новые подробности удара по самолету А-50 в Беларуси
DAILY
Кризиса не случилось. Как Украине удалось избежать развала экономики за год большой войны
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кризиса не случилось. Как Украине удалось избежать развала экономики за год большой войны