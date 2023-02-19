Украина ввела санкции против Мосбиржи и российских банкиров

В воскресенье, 19 февраля, Украина ввела санкции против Московской биржи и российских банкиров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответсвующий указ президента Украины Владимира Зеленского, которым он ввел в действие решение СНБО.

В список попали члены наблюдательных советов и заместители руководителей российских банковских учреждений. Всего в санкционном списке 333 человека.

Ограничения вводятся против российских банкиров сроком на десять лет.

Кроме того, Зеленский поручил Кабмину, СБУ и НБУ обеспечить реализацию и мониторинг эффективности санкций.

В то же время Министерство иностранных дел Украины должно проинформировать страны ЕС, США и других государств о применении санкций и поставить перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что новые санкции вводятся по меньшей мере один раз в неделю.

Кроме того, в декабре Зеленский ввел санкции против семи деятелей Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП)

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