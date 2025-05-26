Хотим заработать на отстройке: Туск сделал откровенное заявление по восстановлению Украины

"Я скажу без преувеличения, что здесь, в Славкуве в Силезии, у нас будет самый большой логистический центр такого типа в Европе. Речь идет не только о побитии рекордов (...) это также будет "золотая сделка" для Польши", - заявил Туск.

По его словам, Польша хочет помочь Украине в восстановлении и также заработать на этом.

"Ничего плохого в том, чтобы так сказать: мы хотим заработать большие деньги для Польши на восстановлении Украины. Мы хотим помочь, но мы также хотим на этом заработать, и для этого нужен этот специальный хаб. (...) Не должно быть так, как было раньше, когда все были привлечены, включая Польшу, - я говорю о войне в Ираке, - а потом крупнейшие зарабатывали на восстановлении, а Польша осталась ни с чем", - пояснил он.

Кроме этого Туск считает, что евротерминал "Славкув", который находится на юго-западе Польши, после окончания войны РФ против Украины станет перегрузочным центром для товаров из Азии и Китая.

"Это большой логистический проект, крупнейший сухой порт... Мы вступаем во второй этап инвестиций в расширение этого евротерминала. У нас есть еще несколько таких этапов - третий, четвертый и пятый. Весь этот проект оценивается в более миллиарда евро", - добавил президент Агентства промышленного развития Войцех Балчун.