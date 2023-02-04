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Зеленский анонсировал шаг по выполнению санкционных решений СНБО

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Совет национальной безопасности и обороны Украины подготовил очередные санкционные решения, уже завтра будет сделан еще один шаг к их выполнению.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы государства.

"Завтра же будет сделан еще один юридический шаг по выполнению санкционных решений СНБО", - заявил Зеленский.

Он пояснил, что Киев работает ради синхронизации наших санкционных решений с юрисдикциями наших партнеров.

"Враги свободного мира не имеют права пользоваться свободным миром ради своих интересов", - подытожил президент.

Напомним, вчера Зеленский анонсировал новые санкции СНБО и заявил, что указы уже подготовлены.

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Владимир ЗеленскийСНБО