Зеленський анонсував крок для виконання санкційних рішень РНБО

Рада національної безпеки та оборони України підготувала чергові санкційні рішення, вже завтра буде здійснено ще один крок до їх виконання.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення глави держави.
"Завтра ж буде зроблено ще один юридичний крок на виконання санкційних рішень РНБО", - заявив Зеленський.
Він пояснив, що Київ працює заради того, щоб синхронізувати наші санкційні рішення з юрисдикціями наших партнерів.
"Вороги вільного світу не мають права користуватись вільним світом заради своїх інтересів", - підсумував президент.
Нагадаємо, вчора Зеленський анонсував нові санкції РНБО та заявив, що укази вже підготовлено.
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