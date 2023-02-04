Зеленский анонсировал шаг по выполнению санкционных решений СНБО

Совет национальной безопасности и обороны Украины подготовил очередные санкционные решения, уже завтра будет сделан еще один шаг к их выполнению.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы государства.

"Завтра же будет сделан еще один юридический шаг по выполнению санкционных решений СНБО", - заявил Зеленский. Он пояснил, что Киев работает ради синхронизации наших санкционных решений с юрисдикциями наших партнеров. "Враги свободного мира не имеют права пользоваться свободным миром ради своих интересов", - подытожил президент.