Зеленский анонсировал кадровые перестановки в Кабмине и перезагрузку госпредприятий

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о предстоящих кадровых решениях после обсуждения с премьер-министром Юлией Свириденко, подчеркнув необходимость усиления управленческой эффективности и взаимодействия с парламентом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию президента в сети Telegram.
Глава государства заявил, что вместе с премьером детально рассмотрел кадровые вопросы, требующие оперативного решения.
В ближайшее время Кабинет министров планирует обновить часть заместителей министров.
Отдельное внимание уделяется выстраиванию результативной коммуникации с народными депутатами, в том числе по вопросам назначения на вакантные должности в министерствах.
По словам президента, изменения коснутся не только правительства, но и государственного сектора.
Ожидается переформатирование ряда предприятий, включая проведение конкурса на должность руководителя компании "Леса Украины", а также кадровые решения в "Энергоатоме".
