Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Зеленский анонсировал кадровые перестановки в Кабмине и перезагрузку госпредприятий

16:59 06.05.2026 Ср
2 мин
Также президент подчеркнул роль нардепов в этом процессе
aimg Анастасия Никончук
Фото: Владимир Зеленский (GettyImages)

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о предстоящих кадровых решениях после обсуждения с премьер-министром Юлией Свириденко, подчеркнув необходимость усиления управленческой эффективности и взаимодействия с парламентом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию президента в сети Telegram.

Читайте также: Зеленский пообещал действовать зеркально после ночной массированной атаки РФ

Кадровые изменения в правительстве

Глава государства заявил, что вместе с премьером детально рассмотрел кадровые вопросы, требующие оперативного решения.

В ближайшее время Кабинет министров планирует обновить часть заместителей министров.

Отдельное внимание уделяется выстраиванию результативной коммуникации с народными депутатами, в том числе по вопросам назначения на вакантные должности в министерствах.

Перезагрузка государственных компаний

По словам президента, изменения коснутся не только правительства, но и государственного сектора.

Ожидается переформатирование ряда предприятий, включая проведение конкурса на должность руководителя компании "Леса Украины", а также кадровые решения в "Энергоатоме".

Отметим, что 20 мая исполнится семь лет с момента инаугурации президента Владимира Зеленского — за это время полномасштабная война и внутренние вызовы заметно повлияли как на самого главу государства, так и на его команду и стиль управления страной.

С какими политическими и военными подходами он входит в восьмой год каденции, какие вопросы остаются для него ключевыми и на кого он опирается в принятии решений — анализирует РБК-Украина.

Напоминаем, что Зеленский сообщил, что в среду, 6 мая, Венгрия передала Украине средства и ценности Ощадбанка, ранее изъятые венгерскими спецслужбами в марте, о чем президент сделал соответствующее заявление.

Отметим, что Зеленский провел переговоры с королем Бахрейна Хамадом бин Исой Аль Халифой, в ходе которых предложил заключить соглашение в формате Drone Deal.

