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Зеленський анонсував виплати українцям, які втратили роботу через війну

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Київ, Четвер 03 березня 2022 11:16
Зеленський анонсував виплати українцям, які втратили роботу через війну Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Президент Володимир Зеленський анонсував грошову допомогу громадянам, які втратили роботу через війну Росії проти України. Вона становитиме 6500 гривень та надаватиметься без жодних умов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського під час відеозвернення.

"Наш уряд уже підготував програму для всіх українців, які втратили можливість працювати через війну. Там, де бойові дії, кожен найманий працівник, ФОП та кожен громадянин, у якого Росія забрала можливість працювати, отримає по 6 500 гривень без жодної умови", - сказав він.

Нагадаємо, міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що всі зарплати, пенсії та інші соціальні виплати будуть виплачені вчасно. Надходження до держбюджету перевиконуються.

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