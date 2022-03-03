Уряд буде вчасно виплачувати пенсії і зарплати, - Марченко

Міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що всі зарплати, пенсії та інші соціальні виплати будуть виплачені вчасно. Надходження до держбюджету перевиконуються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Міністра фінансів України Сергія Марченка.

За словами міністра фінансів України, Фінансова система країни працює безперебійно та ефективно навіть в умовах воєнного часу. Перевиконання надходжень до держбюджету в лютому становить понад 24 млрд грн.

Марченко запевнив, що держава виплатить всі соціальні зобов'язання. Пенсії, зарплати, соцвиплати будуть виплачуватися своєчасно і в повному обсязі. Міністр також зазначив, що на цьому тижні був проведений перший аукціон військових облігацій. Державі вдалося залучити на потреби армії та бюджету понад 8 млрд грн. Такі аукціони будуть проводитися і надалі.