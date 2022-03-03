Уряд буде вчасно виплачувати пенсії і зарплати, - Марченко
Міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що всі зарплати, пенсії та інші соціальні виплати будуть виплачені вчасно. Надходження до держбюджету перевиконуються.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Міністра фінансів України Сергія Марченка.
За словами міністра фінансів України, Фінансова система країни працює безперебійно та ефективно навіть в умовах воєнного часу. Перевиконання надходжень до держбюджету в лютому становить понад 24 млрд грн.
Марченко запевнив, що держава виплатить всі соціальні зобов'язання. Пенсії, зарплати, соцвиплати будуть виплачуватися своєчасно і в повному обсязі. Міністр також зазначив, що на цьому тижні був проведений перший аукціон військових облігацій. Державі вдалося залучити на потреби армії та бюджету понад 8 млрд грн. Такі аукціони будуть проводитися і надалі.
Нагадаємо, з початку вторгнення Росії 24 лютого Україна перейшла на воєнний стан.
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